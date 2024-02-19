Сухумский аэропорт наметил первые авианаправления

Авиагавань Абхазии готовит сразу несколько направлений, по которым будут летать самолеты после ее открытия.

Власти Абхазии запланировали сразу несколько направлений для аэропорта Сухума, который должен возобновить свою работу. Информацию об этом озвучил глава республики Аслан Бжания в ходе экономического форума, который проходит в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что сухумская авиагавань будет ждать до 1 млн пассажиров.

Кроме этого, он уточнил, что сейчас готовится к открытию сразу 7 направлений для полетов.

"Специалисты посчитали, примерно 11% авиапотока в Сочи – это люди, которые приезжают в Абхазию. По итогам прошлого года сочинский аэропорт обслужил 12 миллионов человек. Это значит, что 1 миллион пассажиров у нас есть"

– Аслан Бжания

Соглашение о восстановлении аэропорта Сухума было подписано в прошлом году. Планируется, что открытие состоится до конца нынешнего года.