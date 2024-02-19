Сухумский аэропорт наметил первые авианаправления

Власти Абхазии запланировали сразу несколько направлений для аэропорта Сухума, который должен возобновить свою работу. Информацию об этом озвучил глава республики Аслан Бжания в ходе экономического форума, который проходит в Санкт-Петербурге.
Он отметил, что сухумская авиагавань будет ждать до 1 млн пассажиров.
Кроме этого, он уточнил, что сейчас готовится к открытию сразу 7 направлений для полетов.
"Специалисты посчитали, примерно 11% авиапотока в Сочи – это люди, которые приезжают в Абхазию. По итогам прошлого года сочинский аэропорт обслужил 12 миллионов человек. Это значит, что 1 миллион пассажиров у нас есть"
– Аслан Бжания
Соглашение о восстановлении аэропорта Сухума было подписано в прошлом году. Планируется, что открытие состоится до конца нынешнего года.