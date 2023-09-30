Строители аэропорта в Сухуме вскоре прибудут в Абхазию

О том, как продвигается восстановление единственного на территории Абхазии пассажирского аэропорта, рассказали в Минтрансе республики. Демонтаж подходит к концу, ожидается прибытие специалистов из России.

Министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба доложил президенту Аслану Бжания о том, что на территории аэропорта в Сухуме в настоящее время ведется демонтаж зданий.

Министр отметил, что демонтаж в Сухумском аэропорту завершается, в ближайшее время в Абхазию прибудут строители и спецтехника. Восстановлением авиагавани займется российская сторона.

Бжания запросил план-график строительных работ аэропорта.

Строительство аэропорта "Сухум" сегодня носит приоритетное, стратегически важное значение для развития транспортной инфраструктуры Абхазии.

Запуск аэропорта может произойти уже в этом году - ориентировочно первый рейс будет осуществлен 31 декабря.