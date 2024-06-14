Вестник Кавказа

Чартеры стали летать между Сочи и Тегераном

Чартеры стали летать между Сочи и Тегераном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сочи принял первый авиарейс из Ирана сегодня. Чартеры запущены туроператорами двух стран, ожидающими спроса на туры как в направлении Сочи, так и в направлении Тегерана.

Воздушная гавань Сочи в пятницу утром приняла первый рейс перевозчика Iran Air Tours из Тегерана.

"Компания Iran Air Tours начинает полеты раз в неделю в Сочи. Сегодня у нас 104 пассажира, почти полная загрузка [самолета]"

– оператор аэропорта

Международный рейс запущен совместно российским туроператором MANTERA TRAVEL и иранским "БуранПарс". Ожидается, что рейс будет востребован как у российских путешественников, так и у гостей из Ирана. Сегодня ИРИ входит в пятерку стран, поставляющих в РФ больше всего туристов. Поездки в Сочи будут особенно востребованы в летние месяцы, когда в Иране стоит сильная жара.

Первая группа туристов из Ирана пробудет в Сочи до 28 июня, передает ТАСС.

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