Иран ждет рекордный поток туристов из России в 2024 году

В Иране в этом году планируют установить новый рекорд по приему туристов из России. Ожидается, что годовой турпоток россиян превысит 50 тыс человек.

В этом году поток российских путешественников в Иран может установить новый рекорд, считают в министерстве культурного наследия и туризма Исламской Республики, передает газета Tehran Times.

"В прошлом году около 50 тыс российских туристов посетили Иран, и ожидается, что в этом году эта цифра достигнет нового максимума"

– глава управления маркетинга и развития иностранного туризма в министерстве Муслим Шоджаи

Кроме того, может вырасти и поток туристов из ИРИ в РФ, который в 2023 году был несколько выше обратного и составил свыше 60 тыс человек.

Возможность безвизовых визитов позволит нарастить взаимные туристические потоки. Сейчас россияне без визы могут отправиться в Иран в составе тургруппы минимальной численность пять человек.