Турецких цитрусовых на прилавках российских магазинов будет меньше

В мае Россия вдвое сократила импорт из Турции самых популярных цитрусовых – больше всего это коснулось импорта апельсинов, меньше всего – грейпфрутов, объемы поставок которых выросли в шесть раз.

Россия закупает в Турции все меньше цитрусовых - в мае этого года в Турции было закуплено 5,6 тыс т, и это вдвое меньше, чем обычно.

Больше всего "просел" импорт апельсинов – их купили всего 77 т, что в 14 раз меньше обычного, и теперь доля турецкого импорта знаменитых цитрусовых составляет всего 1%, передает РИА Новости.

Заметно меньше на прилавках и турецких мандаринов – их импорт упал в 6,5 раз, до 411 т, а это всего 7% импорта. Досталось и самым востребованным россиянами цитрусовым – лимонам: их закупки просели втрое - до 2,2 тыс т, это 40% всего импорта.

А вот грейпфруты не только удержались на российском рынке, но и показали положительную динамику – их объемы выросли в шесть раз, до 2,9 тыс т.

Напомним, традиционно Турция поставляет в Россию 11% цитрусовых и конкурирует на этом рынке с Марокко, Египтом, Ираном и Бразилией. Впрочем, апельсины уже начали выращивать и в России.