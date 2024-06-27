СОГУ будет готовить специалистов по градостроительству

Северо-Осетинский государственный университет начинает подготовку специалистов по строительству городов – спрос на них постоянно растет, и преподаватели вуза будут готовить востребованных профессионалов-урбанистов.

В одном из крупнейших вузов Северного Кавказа - Северо-Осетинском государственном университете (СОГУ) при содействии Минстроя Северной Осетии заработало новое магистерское направление "Градостроительство", сообщил ректор вуза Алан Огоев.

"В нашем вузе открылось новое магистерское направление "Градостроительство" по программе "Управление пространственным развитием городов". Открытие направления поддержал министр строительства и архитектуры республики Георгий Атаров"

- Алан Огоев

Необходимость в таком направлении высшего образования вызвана велением времени - специалистов в этой области не хватает ни у государства, ни у бизнеса и общества. Выпускники вуза будут настоящими профессионалами в урбанистике, которых научат создавать комфортную среду для жизни и отдыха населения не только в городах, но и в курортных зонах и сельской местности, пояснил ректор, передает ТАСС.

Спектр знаний, которые будут получать выпускники по специальности, широчайший: это не только жизнь и развитие города, но и его экономика, работа городских подсистем, органов местного самоуправления и городских сообществ.

Практику магистранты будут проходить во Владикавказе и малых городах республики – вместе с профессионалами они будут разрабатывать проекты "Умный город", призванные довести до совершенства системы управления городским хозяйством.