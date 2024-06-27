Вестник Кавказа

Москвичей предупредили о смерчах

Жара
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Град, гроза и смерчи пообещали синоптики москвичам и гостям столицы в эту пятницу, 5 июля. С призывом к бдительности к жителям столицы обратился мэр.

В пятницу, 5 июля, в Москве не исключено формирование смерчей из-за прохождения холодного фронта.

«В период с 12:00 до 21:00 [5 июля] имеется опасность формирования смерчей»

– Гидрометцентр РФ.

Также синоптики сообщают, что в столичном регионе пройдут ливни, возможен град и усиление ветра до 25 м/с при грозе. Такая же непогода отметится и в области.

Быть предельно аккуратными и внимательными также призвал мэр столицы.

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