Вестник Кавказа

Иностранную молодежь познакомят с культурой Северной Осетии

Иностранную молодежь познакомят с культурой Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экскурсии и мастер-классы ждут молодежь из разных стран мира в Северной Осетии. Программа стартует 24 августа и продлится  до 30 августа.

Северная Осетия – уникальный регион с богатой историей, культурой и традициями. Для иностранной молодежи, желающей погрузиться в аутентичную атмосферу этого республики, открывается удивительная возможность познакомиться с местным колоритом через разнообразные мастер-классы и экскурсии.

«С 24 по 30 августа участников проекта примет Северная Осетия. Основная задача проекта заключается в том, чтобы предоставить молодежи из различных уголков мира возможность увидеть Россию своими глазами и лично познакомиться с ее историей, культурой, образовательной системой и региональными особенностями. Он нацелен на укрепление „русского мира“ за рубежом, сохранение связи с исторической родиной»

– министр республики по национальной политике и внешним связям Алан Багиев.

Одним из непременных элементов осетинской культуры являются танцы. Иностранные студенты и молодые люди будут иметь возможность познакомиться с особыми осетинскими танцами. Это не только способ приобщиться к особенностям местной культуры, но и возможность погрузиться в атмосферу радости и веселья, присущую осетинским праздникам и традиционным гуляниям.

Еще одним из удивительных аспектов осетинской культуры является ее кулинарное наследие. Иностранные студенты будут приглашены принять участие в мастер-классах по приготовлению блюд национальной кухни – изысканных осетинских пирогов, мясных блюд и разнообразных десертов.

Кроме танцев и кулинарии, иностранной молодежи будет предложено окунуться в мир национальных ремесел. Мастер-классы по изготовлению традиционных рукодельных изделий – ковров, украшений, предметов интерьера и одежды – позволят участникам не только научиться создавать уникальные вещи своими руками, но и узнать о символике и значениях, заложенных в каждом из них.

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