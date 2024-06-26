Почему стоит посетить Афьон - турецкую термальную столицу

Новой локацией для туристов, объездившие все средиземноморское побережье Турции, может стать древний город Афьонкарахисар, известный не только термальными курортами мирового класса, но богатым культурным и гастрономическим наследием. Расскажем, где находится Афьон, почему туда стоит поехать, как туда добраться и что там посмотреть.

Еще один российский туроператор начал предлагать туры в термальную столицу Турции - город Афьонкарахисар. Этот курорт не только может предложить отдых вне сезона, но и по некоторым пунктам стать альтернативой Каппадокии. Кроме того, в прошлом году одна из достопримечательностей Афьона вошла в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Где находится Афьон?



Город Афьонкарахисар - административный центр одноименного ила - расположен во Фригийской долине на западе Турции. Расположенный в Эгейском регионе Турции Афьон находится не на побережье, а в центральной части страны. Расстояние от Афьона до Стамбула составляет 340 км, от Измира - 320 км, но Анкара находится ближе - в 260 км, такое же расстояние отделяет Афьон от Антальи.

Чем известен Афьон?

Главным образом Афьонкарахисар известен древней крепостью на вершине скалы, возвышающейся над городом. Первую крепость построили хетты в середине тысячелетия до н.э. После них город находился под властью множества великих держав, включая Фригию, Лидию, Македонскую империю, государство Селевкидов, Пергамское царство, римлян, византийцев и османов. До 2004 года город назывался Афьон, но неофициальное название до сих пор используется. До Афьона город носил названия Акроинон (Акроин), Никополь и Карахисар-и Сахиб. Крепость Афьонкарахисар была перестроена сельджуками в XVI веке.

Жителями Турции Афьон очень ценится как направление термальной медицины и отдыха. Расположенные здесь термальные источники специализируются на лечении различных заболеваний, включая кожные и гинекологические проблемы, заболевания сердечно-сосудистой, нервной и опорно-двигательной систем, а также многих других.

Афьон остается одним из важных экспортеров мрамора. Афьонский мрамор был известен еще со времен Римской империи. Например, он использовался при строительстве римского Пантеона и Библиотеки Цельса в Эфесе.

На всю Турцию известно кулинарное наследие Афьонкарахисара, особенно местный рахат-лукум, каймак, десерт экмек кадаиф и колбаса суджук. В Афьоне также проводят большое количество фестивалей, особенно на музыкальную и гастрономическую тематику. В 2019 году Афьонкарахисар даже вошел в список "творческих городов ЮНЕСКО".

Афьон также сыграл важную роль в ходе второй греко-турецкой войны, поскольку в 1922 году неподалеку прошла решающая битва при Думлупынаре под командованием Мустафы Кемаля Ататюрка.

Что посмотреть в Афьоне?



Афьонский археологический музей содержит огромное количество артефактов, относящихся к различным эпохам диапазоном в 5 тысяч лет: от медного и бронзового веков через цивилизации хеттов и фригийцев к римлянам, византийцам и османам. По понедельникам музей закрыт.



В городе можно увидеть множество мечетей, караван-сараев, особняков и бань, построенных во времена Османской империи, а также сельджукский мост Алтыгез XIII век. Самая древняя мечеть города была построена в 1272 году, ее крышу поддерживают 40 деревянных колонн. В прошлом году эта мечеть была включена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО наряду с несколькими другими мечетями Анатолии с деревянными колоннами.



Афьон был вторым по важности центром ордена Мевлеви после Коньи. Здесь можно увидеть мечеть и музей Мевлеви. В Афьоне есть также Музей победы.



За пределами Афьона лежит интересный ландшафт Фригийской долины со "сказочными дымоходами" - конусообразными скальными образованиями как в Каппадокии. Там же сохранились древние гробницы, церкви и кельи, высеченных в скалах. Самая знаковая достопримечательность долины - это скала с геометрическим рисунком высотой в 18 метров в древнем городе Язылыкая. Там же находится скальный некрополь Кыркгез, что переводится как "40 глаз". До Язылыкаи из Афьона ехать на машине всего час (около 60 км). Еще один известный фригийский памятник - Асланкая или Львиная скала.



В долине также часто посещают деревню Аязини и озеро Эмре. Как и в Каппадокии, над Фригийской долиной доступны полеты на воздушных шарах. Фригийская долина пока что включена в предварительный список наследия ЮНЕСКО.



В 90 км от Афьона находится красивый природный парк Акдаг - добираться полтора часа. В парке есть каньон Токалы, пещера глубиной 300 метров и озеро.

Как добраться до Афьона?



До Афьонкарахисара можно добраться из разных точек Турции. Город связан автобусным транспортом с такими крупными городами, как Стамбул, Анкара, Измир и Анталья. Ближайший к городу аэропорт Зафер находится в 60 км от Афьонкарахисара, сюда за час можно долететь из Стамбула. Из России лучше всего лететь до Антальи или Анкары, а дальше добираться на автобусе или автомобиле.