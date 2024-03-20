Термальный курорт Афьон в Турции открывается для россиян

Новые туры в Турцию появились в линейке туроператора FUN&SUN, российских туристов приглашают на термы в Афьон.
Регион Афьонкарахисар, известный как Афьон, интересен как оздоровительный курорт с теплыми термальными бассейнами.
"Всесезонный курорт выигрывает у ряда минеральных курортов Европы более высоким уровнем сервиса, комфортабельностью отелей и выгодными ценами"
– пресс-служба туроператора
Путевки в Афьон предлагаются сегодня с вылетом Москвы и Казани. Перелет выполняется до Стамбула или Анкары, а затем туристы пересаживаются либо на внутренний рейс до термального курорта, либо на автобус.
Минимальная стоимость недельного тура на двоих в отеле уровня "пять звезд" составляет 148 тыс рублей.
В Афьоне предлагается не только лечение купанием в минеральной воде, но и грязелечение, ароматерапия, различные виды физиотерапии, спа-процедуры.