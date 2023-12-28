Термальные источники в Северной Осетии: отдых с максимальной пользой для здоровья

Где отдохнуть в Северной Осетии, да так, чтобы с пользой для здоровья? Термальные источники региона – место, куда съезжаются со всей России, чтобы избавиться от болезней. Расскажем, как попасть к водам Бирагзанга и Кармадона, сколько стоит посещение и гостиница.

Северная Осетия известна ущельями, которые в свою очередь богаты термальными и минеральными источниками. Еще во время СССР сюда съезжались туристы, чтобы поправить здоровье с помощью живительной минеральной воды этих удивительных мест.

Самые известные термальные источники Северной Осетии – Бирагзан и горячие ванны в Кармадонском ущелье.

Первый вариант наиболее доступен для привыкших к комфорту туристов, а второй подойдет любителям походов и пеших прогулок в горах.

"Вестник Кавказа" в рамках совместного проекта с Комитетом Республики Северная Осетия – Алания по туризму рассказывает о наиболее интересных и удивительных местах региона.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Термальный источник Бирагзанг

Источник Бирагзанг был открыт сравнительно недавно. В 1990-х на месте нынешних термальных ванн проводились работы по поиску нефти, но во время бурения из-под земли вместо черного золота забил минеральный источник с горячей водой.

Позднее стало известно о целебных свойствах этой воды, и сюда стали съезжаться путешественники из соседних регионов.

Купания в термальных ваннах Бирагзанга помогает лечить кожные и суставные заболевания, вода эффективна при лечении сердечно-сосудистой и нервной системы.

Ученые из пятигорского института курортологии провели исследования и пришли к выводу, что вода Бирагзанга полезна не только в качестве ванн, но и при приеме внутрь.

© Фото: соцсети базы отдыха "Бирагзанг"

После того как слава о термальных источниках разлетелась далеко за пределы региона, было решено облагородить местность и сделать отдых приезжающих более комфортным.

Местный предприниматель создал здесь гостиницу, бассейны, душевые, раздевалки и кафе.

Сейчас на территории комплекса расположены три бассейна: два с термальной водой, температура которой круглый год остается в пределах 40 градусов, и бассейн для любителей холодных ванн с ледяной родниковой водой.

© Фото: соцсети базы отдыха "Бирагзанг"

Как добраться до горячего источника Бирагзанг?

Источник Бирагзанг расположен в 40 км от Владикавказа. Прямого трансфера сюда нет.

Самый простой вариант – воспользоваться услугами такси, поездка на котором будет стоить порядка тысячи рублей. Время в пути составит меньше часа.

Еще один маршрут более сложен, зато и более интересен. Сначала надо добраться до Бирагзанга на общественном транспорте из Владикавказа до Алагира. Затем воспользоваться маршрутным такси, которое отправляется трижды в день из Алагира до села Верхний Бирагзанг. Далее придется устроить пеший променад – от остановки общественного транспорта до термальных источников около 1,7км.

© Фото: соцсети базы отдыха "Бирагзанг"

Где остановиться и какие цены в гостинице?

Переночевать около термальных источников можно в отеле, который расположен на территории комплекса.

Цена за ночь от 5,5 тыс до 7,5 тыс рублей. В эту стоимость входят проживание, завтрак, посещение бассейнов и парковка на территории базы отдыха.

Отдельное посещение бассейнов обойдется в 300 рублей за час. Дети до 5 лет могут окунаться в бассейн бесплатно.

Стоит отметить, что находиться бассейне больше 20 минут не стоит, потому что долгое пребывание в термальных источниках дает сильную нагрузку на сердце. А посещать горячие ванны лучше всего в первой половине дня, так как после обеда сюда приезжает большое количество туристических автобусов.

© Фото: соцсети базы отдыха "Бирагзанг"

Горячий источник в Кармадонском ущелье

Кармадонское ущелье печально известно по трагедии, которая произошла здесь 21 год назад, когда ледник Колка унес жизнь Сергея Бодрова и его съемочной группы.

Но немногие знают, что здесь расположены одни из самых удивительных термальных ванн в Северной Осетии.

Они труднодоступны, поэтому здесь не встретить толпы туристов. Чаще всего термальные источники в Кармадонском ущелье посещают альпинисты, которые взбираются на Казбек, и местные жители.

Здесь расположены несколько ванн с термальной водой, температура которой колеблется от 37 градусов до 50. В некоторых достаточно комфортно находиться на протяжении долгого времени, а в других дольше 5 минут провести невозможно.

Здесь также можно увидеть источники, родники и нарзаны, которые бьют прямо из-под земли. Это место считается не только удивительно красивым, но целебным. Местные жители приезжают сюда обычно на несколько дней.

© Фото: commons.wikimedia/DN15R

Как добраться до горячих источников в Кармадонском ущелье?

В отличие от Бирагзанга посещение горячих источников в Кармадонском ущелье совершенно бесплатно, но и добраться сюда гораздо сложнее.

Есть всего два способа посетить термальные источники: на такси и личном автомобиле.

Поездка на такси из Владиквказа до погранзаставы, около которой расположена тропа к ваннам, обойдется в 1 тыс рублей.

На личном автотранспорте необходимо доехать до поселка Тменикау, а затем – до погранзаставы в селении Кармадон. Она расположена рядом с заброшенным санаторием, который служит хорошим ориентиром.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Далее путешественников ждет восхождение к ваннам, которое проходит по живописным местам Кармадонского ущелья.

Преодолеть придется порядка 12 км и подъем в высоту 800 метров.

Бывалые туристы арендуют осликов в селение Тменикау у местных жителей для того, чтобы добраться до термальных источников.

Так как здесь нет специализированных мест для проживания, многие путешественники берут с собой палатки и проводят ночь под открытым небом.

Заблудиться на маршруте невозможно, так как дорога хорошо протоптана путешественниками и местными жителями.

Стоит знать, что тропа к термальным источникам расположена на границе России и Грузии, поэтому россиянам с собой необходимо взять паспорт. Гражданам других стран перед поездкой необходимо обратиться в ФСБ республики Северная Осетия-Алания.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем полезны термальные источники Кармадонского ущелья?

Горячие ванны в Кармадонском ущелье относятся к радоновым. Они укрепляют иммунную систему и активизируют обменные процессы, особенно углеводный, минеральный и водный обмен. Способствуют регенерации тканей, нормализуют процесс свертывания крови.

В какое время года лучше посещать термальные источники?

Приехать на термальные источники можно в любое время года, но стоит помнить, что зимой здесь нередко сходят лавины. Поэтом перед поездкой стоит ознакомиться с погодными условиями.

Летом восхождение к горячим источникам можно совместить со сбором ягод и грибов.

Термальные источники Северной Осетии – это отличный способ провести свой отдых с пользой не только для души, но и для тела.

Пешая прогулка к радоновым ваннам в Кармадонском ущелье или же посещение облагороженных источников в Бирагзанге может стать превосходной альтернативой пляжному досугу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"