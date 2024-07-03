Максим Шевченко о саммите ШОС, Китае, Азербайджане и России

В столице Казахстана завершается второй день саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В Астане находятся президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, а также председатель КНР Си Цзиньпин. Помимо этого, на саммит ШОС+ прилетели генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, главы ЕЭК, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и СНГ.

Историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко обсудили ключевые итоги саммита, подговорили об истории возникновения организации и ее дальнейшем развитии. «Точка кипения» — специальный проект «Вестника Кавказа».