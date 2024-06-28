Российский авиаперевозчик выполнил первый рейс из Уфы в Батуми

Самолет авиакомпании Red Wings совершил сегодня первый полет из Уфы в Батуми. Рейсы между городами будут выполняться каждый четверг.

В четверг, 4 июля, авиакомпания Red Wings выполнила первый рейс Уфа – Батуми. Об этом сказано в Telegram-канале уфимского аэропорта.

"Улететь на отдых к побережью Черного моря теперь можно еженедельно, по четвергам, на самолетах Sukhoi Superjet 100, рассчитанных на 100 пассажиров"

– пресс-служба воздушной гавани

Из Уфы вылет осуществляется в 10:20 (уфимское время), а из Батуми – в 14:15 (батумское время). Перелет занимает около трех с половиной часов.