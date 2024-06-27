Red Wings запускает дополнительные рейсы в Махачкалу

В связи с высокой загруженностью увеличено число вылетов Махачкала-Москва. Соответственно пассажиры смогут выбирать более удобное время полета.

Авиакомпания Red Wings сообщает, что в июле этого года планируется запуск дополнительных рейсов по популярному маршруту Махачкала — Москва. График перелетов – два раза в неделю – не только увеличит доступность данного направления, но и позволит пассажирам выбирать более удобное время для полета.

«Согласно расписанию, из Махачкалы рейсы будут отправляться по вторникам в 21:20 (прибытие в 00:25 среды) и по четвергам в 12:30 (прибытие в 15:30). Вылеты из Москвы запланированы по средам в 8:00 (прибытие в 11:00) и четвергам в 16:40 (прибытие в 19:45)»

– пресс-службе дагестанского аэропорта

В компании отметили, что увеличение частотности перелетов позволит пассажирам выбирать оптимальное время вылета и возвращения, а также предоставит больше вариантов для своевременного прибытия к месту назначения.