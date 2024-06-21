Вестник Кавказа

Махачкала и Псков получили прямое авиасообщение

Махачкала и Псков получили прямое авиасообщение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Первый самолет из Пскова прибыл сегодня в Махачкалу. Регулярные рейсы будет еженедельно выполнять перевозчик Red Wings.

Российская компания Red Wings начала выполнять прямые рейсы между Махачкалой и Псковом.

"Сегодня в аэропорту Махачкалы совершил посадку первый рейс авиакомпании Red Wings из Пскова. <…> Билеты на первый рейс были раскуплены почти на 100%"

– пресс-служба воздушной гавани

Отправиться из Пскова в Дагестан путешественники могут каждый четверг - компания включила в расписание один рейс в неделю.

Первых туристов, прибывших авиарейсов, в Махачкале угостили сладостями. Самолет приветствовали традиционной водной аркой. В церемонии встречи первого рейса на новом направлении приняли участие гендиректор аэропорта Махачкалы Саид Рамазанов и замглавы Минтуризма региона Магомед Габибулаев.

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