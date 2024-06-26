Вестник Кавказа

Неизвестный продукт отравил 10 детей в Дербенте

Палата в больнице
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане десять детей-спортсменов попали в дербентскую больницу после пищевого отравления. Несколько из них уже выписали. Причины недомогания выясняют специалисты.

В Центральную городскую больницу Дербента в Дагестане попало сразу 10 детей из-за отравления. Об этом рассказывает пресс-служба Минздрава Дагестана.

"В Дербентской ЦГБ лечат троих детей с легкой формой пищевой токсикоинфекции из детской спортивной команды, они готовятся к выписке на завтра. Семерым ребятам помощь в течение одного дня уже была оказана и они выписаны"

- Минздрав Дагестана

Спортивная команда приехала в Дербент на соревнования еще вчера и в тот же день почувствовала себя плохо. У них начались приступы рвоты и диареи. Сразу после этого детей определили в больницу.

Эксперты уже взяли пробы в лабораторию, чтобы узнать причину произошедшего. Результаты пока неизвестны.

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