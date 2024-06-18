Вестник Кавказа

30 детей отравились детском саду в Казахстане

30 детей отравились детском саду в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тридцать детей поступили в больницу  в Казахстане. Сообщается, что они почувствовали недомогание сразу после завтрака. По факту возбуждено уголовное дело.

Порядка трех десятков детей поступили в медучреждения в Келесском районе Туркестанской области Казахстана с симптомами отравления. Известно, что все пострадавшие посещали один детский сад.  Сообщается, что дети плохо себя почувствовали сразу после завтрака.

«Состав каши и молока, которые давали детям на завтрак, отправили на экспертизу. За состоянием детей, находящихся в больнице, внимательно следят врачи»

– пресс-служба регионального управления образования.

Отмечается, что по факту возбуждено уголовное дело. Власти взяли расследование инцидента под личный контроль.

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