30 детей отравились детском саду в Казахстане

Тридцать детей поступили в больницу в Казахстане. Сообщается, что они почувствовали недомогание сразу после завтрака. По факту возбуждено уголовное дело.

Порядка трех десятков детей поступили в медучреждения в Келесском районе Туркестанской области Казахстана с симптомами отравления. Известно, что все пострадавшие посещали один детский сад. Сообщается, что дети плохо себя почувствовали сразу после завтрака.

«Состав каши и молока, которые давали детям на завтрак, отправили на экспертизу. За состоянием детей, находящихся в больнице, внимательно следят врачи»

– пресс-служба регионального управления образования.

Отмечается, что по факту возбуждено уголовное дело. Власти взяли расследование инцидента под личный контроль.