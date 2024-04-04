Массовое отравление шаурмой произошло в Грузии

В курортном городе Грузии несколько человек одновременно получили интоксикацию от съеденной шаурмы. В чем была основная проблема, еще придется выяснить специалистам.

Не меньше восьми человек получили отравление после обеда в заведении с шаурмой в городе Кобулети на берегу Черного моря.

Национальное агентство продовольствия Грузии после получения сведений о коллективном отравлении отправило в кафе инспекцию. Она выявила ряд нарушений.

У кафе с названием "Шаурма от Гиви на углях" не было обязательной лицензии от продовольственного агентства, а также наблюдалось несколько менее значительных недочетов. Заведение получило штраф и инспекторские рекомендации по устранению проблем.

Кроме того, для проверки были взяты образцы продукции, которые отправились в специальную лабораторию для проведения микробиологического исследования. Ее результаты еще не известны.