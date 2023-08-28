Вестник Кавказа

Точка продажи шаурмы закрыта после отравления в Тбилиси

Точка продажи шаурмы закрыта после отравления в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отравление шаурмой с опасными микроорганизмами произошло в столице Грузии. В блюде нашли сальмонеллу и еще множество опасных существ.

Вызывающие болезни возбудители были найдены в шаурме в Тбилиси во время проверки, проведенной после отравления мужчины. Подробности ЧП рассказали в Национальном агентстве продовольствия Грузии.

Пострадавший съел шаурму в точке общепита на проспекте Церетели. После употребления ее в пищу у мужчины началось отравление.

Специалисты провели проверку и взяли пробы свинины, салата и окорока. Подверглась анализу и готовая шаурма.

В итоге в шаурме и в свинине обнаружились:

  • сальмонелла,
  • бактерии Протея,
  • кишечная палочка,
  • аэробные микроорганизмы,
  • плесень.
  • Заведение временно закрыто, владельцы обязаны провести там дезинфекцию и взять анализы у сотрудников.

Напомним, несколько недель назад в Тбилиси также шаурмой отравились семь человек. Оказалось, что в кушанье попали аэробные микроорганизмы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
2120 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Массовое отравление в Мангистау: найдены возбудители инфекции, кафе закрыто

Массовое отравление в Мангистау: найдены возбудители инфекции, кафе закрыто

Число отравившихся в кафе Мангистау растет

Число отравившихся в кафе Мангистау растет

Массовое отравление случилось в Мангистау в Казахстане

Массовое отравление случилось в Мангистау в Казахстане

Минералку &quot;Джермук&quot; отравляет Амулдагское месторождение – азербайджанские экологи

Минералку "Джермук" отравляет Амулдагское месторождение – азербайджанские экологи

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы