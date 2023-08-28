Точка продажи шаурмы закрыта после отравления в Тбилиси

Отравление шаурмой с опасными микроорганизмами произошло в столице Грузии. В блюде нашли сальмонеллу и еще множество опасных существ.

Вызывающие болезни возбудители были найдены в шаурме в Тбилиси во время проверки, проведенной после отравления мужчины. Подробности ЧП рассказали в Национальном агентстве продовольствия Грузии.

Пострадавший съел шаурму в точке общепита на проспекте Церетели. После употребления ее в пищу у мужчины началось отравление.

Специалисты провели проверку и взяли пробы свинины, салата и окорока. Подверглась анализу и готовая шаурма.

В итоге в шаурме и в свинине обнаружились:

сальмонелла,

бактерии Протея,

кишечная палочка,

аэробные микроорганизмы,

плесень.

Заведение временно закрыто, владельцы обязаны провести там дезинфекцию и взять анализы у сотрудников.

Напомним, несколько недель назад в Тбилиси также шаурмой отравились семь человек. Оказалось, что в кушанье попали аэробные микроорганизмы.