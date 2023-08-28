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Отравленной шаурмой торговали на севере Москвы

Отравленной шаурмой торговали на севере Москвы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Поев шаурмы, продававшейся в одной из палаток на севере Москвы, отравились 40 человек.

С жалобами на симптомы отравления после употребления в пищу шаурмы из точки быстрого питания на севере Москвы к медикам обратилось около 40 человек.

"По данным следствия, в период с 20 по 24 августа за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились более 40 человек. Установлено, что данные лица употребили в пищу продукцию одной из точек быстрого питания, расположенной на севере Москвы"

– пресс-служба столичного ГСУ СК

В следственном комитете отметили, что по факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого было допрошено 25 человек. Назначено проведение экспертиз.

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