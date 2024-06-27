Главы МИД Грузии и Армении поговорили о перспективах сотрудничества

Главы внешнеполитических ведомств Грузии и Армении провели в среду переговоры. Стороны обсудили текущие вопросы сотрудничества и его дальнейшие перспективы.

В Тбилиси 3 июля состоялась встреча глав МИД Грузии и Армении Ильи Дарчиашвили и Арарата Мирзояна. Центральными темами переговоров стали переход двусторонних отношений на новый уровень и перспективы дальнейшего сотрудничества.

В ходе брифинга Дарчиашвили отметил, что взаимодействие двух стран вышло на качественно новый уровень после подписания соглашения о стратегическом партнерстве в январе этого года.

"Новый этап переломно сказался на нашем многостороннем сотрудничестве"

– грузинский министр

Он также поведал, что на встрече обсуждалось политическое и экономическое сотрудничество Грузии и Армении.

"Мы обсудили существующее между нашими странами интенсивное многомерное сотрудничество. Армения входит в десятку торговых партнеров Грузии, а в направлении туризма – в первую тройку. Мы рассмотрели разные направления, и я уверен, что экономическое сотрудничество между нами, которое приносит пользу для обеих стран, еще более усилится"

– Илья Дарчиашвили

В свою очередь, армянский министр сообщил, что его страна намерена продолжать углублять отношения с Грузией, особенно в таможенном секторе.

"Сотрудничество Грузии и Армении действительно быстро развивается по всем направлениям – будь то экономика или безопасность, начиная от образования и культуры, и заканчивая туризмом и контактами между людьми. Важный прогресс есть в торговле, и мы можем расширить наше сотрудничество в таможенном секторе, достигнуть новых важных результатов, способствовать углублению контактов между бизнесом и людьми"

– Арарат Мирзоян

Стороны также поговорили о текущих вызовах в регионе, подтвердив настрой на борьбу с ними.