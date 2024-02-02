Волжский сухогруз сняли с мели под Астраханью

Спасатели сняли в Астраханской области севший на мель сухогруз Волжского пароходства "Капитан Дривень", он продолжил движение в порт Череповец.

Астраханские спасатели сняли с мели принадлежащий Волжскому пароходству сухогруз "Капитан Дривень", он уже следует в порт назначения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области.

"В 07:00 (6:00 мск) при помощи буксира ОТ-2101 сухогруз "Капитан Дривень" снят с мели"

- МЧС по Астраханской области

Судно село на мель два дня назад, во вторник, на 54 км реки Бузан в месте ее впадения в Волгу, оно приписано к порту Нижнего Новгорода, а его экипаж составляет девять человек.

К счастью, само судно в результате происшествия не пострадало, также удалось избежать загрязнения акватории.