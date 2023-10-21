Два корабля допустили аварию в Стамбульском проливе

Два судна столкнулись в Стамбульском проливе. К месту аварии направился спасательный картер. Корабли получили повреждения, однако окружающей среде не грозит загрязнения.
Пассажирское судно Ro-Ro и грузовое судно общего назначения допустили столкновение в Стамбульском проливе в Турции, пишет издание TurkicWorld.
К месту аварии был направлен скоростной спасательный катер, который принадлежит Главному управлению береговой безопасности Турции.
Отмечается, что корабли получили повреждения, однако окружающей среде не грозит загрязнения.