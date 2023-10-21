Вестник Кавказа

Два корабля допустили аварию в Стамбульском проливе

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Два судна столкнулись в Стамбульском проливе. К месту аварии направился спасательный картер. Корабли получили повреждения, однако окружающей среде не грозит загрязнения.

Пассажирское судно Ro-Ro и грузовое судно общего назначения допустили столкновение в Стамбульском проливе в Турции, пишет издание TurkicWorld.

К месту аварии был направлен скоростной спасательный катер, который принадлежит Главному управлению береговой безопасности Турции.

Отмечается, что корабли получили повреждения, однако окружающей среде не грозит загрязнения.

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