Чем важен Босфор: пролив, разделивший Европу и Азию?

Где находится Босфор?
Босфорский пролив находится на территории Турции, в Стамбуле. Пролив длиной почти в 30 км делит город на азиатскую и европейскую часть. Ширина пролива варьируется от 730 метров до 3,3 километров. Максимальная глубина пролива - 120 метров. Босфор, соединяющий Черное и Мраморное море, является одним из самых сложных для навигации судов маршрутов в мире.
Почему Босфор так называется?
Босфор в буквальном переводе с греческого означает ”бычьи ворота”. Название пролива связано с легендой об Ио, матери Геракла и возлюбленной Зевса, которая в обличии коровы, спасаясь от гнева Геры, жены Зевса, пустившей по ее следу жалящего овода, добралась до глубокой долины. Как только Ио пересекла долину, она наполнилась водой, и так возлюбленной Зевса удалось спастись от овода, а пролив получил свое название. На турецком пролив носит название ”Истанбул богазы” (Стамбульский пролив).
Чем важен Босфор?
Босфор - важнейший торговый путь. Ежегодно пролив пересекает около 50 тысяч судов: движение в проливе в четыре раза интенсивнее, чем в Суэцком и Панамском каналах. Важность Босфорского пролива заключается в том, что он обеспечивает морскую торговлю государств, расположенных на Черном море, и в первую очередь, России. Почти 3% мировых ежедневных поставок нефти обеспечиваются через Босфор. Российское, украинская и казахское зерно также попадает на рынки через Босфор.
Конвенция Монтре
Трафик в Босфоре значительно увеличился в 1936 году, когда была подписана Конвенция Монтре, регулирующая режим судоходства в турецких проливах и Мраморном море. Все торговые суда получили возможность проходить Босфор, а Турция право на ограничение для военных судов в периоды вооруженных конфликтов. Во время Второй мировой войны, например, Турция закрыла проливы для военных кораблей воюющих сторон. Таким образом, государства Оси не добрались до Советского союза.
Ограничения в Босфоре
C 2002 года Турция ограничила прохождение торговых судов по проливу: так, в частности, танкерам, длина которых больше 200 метров, запрещено пересекать Босфор ночью.
Пошлина на Босфоре
В настоящее время пошлина для торговых судов, пересекающих Босфор и Дарданеллы, составляет $4,08 за тонну. В 2022 году Турция заработала на проливах $40 млн.
Туннели Босфора
Под Босфорским проливом проложено два туннеля.
- Железнодорожный туннель ”Мармарай” находится на глубине 55 метров, а его длина почти 14 км.
- Автомобильный туннель ”Евразия” на глубине 106 метров, его длина 5,5 км.
Мосты Босфора
Босфорский пролив пересекает три подвесных моста:
- Босфорский мост, его также называют Первым или Мостом мучеников 15 июля, функционирует с 1973 года. Его длина более 1,5 км.
- Мост Султана Мехмеда Фатиха длиной в 1,5 км действует с 1988 года.
- Мост Султана Селима Грозного длиной в два километра был открыт в 2016 году.