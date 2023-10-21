Чем важен Босфор: пролив, разделивший Европу и Азию?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пролив Босфор - часть морского маршрута, играющего важнейшую роль в мировой торговли. Босфор обеспечивает связь между Черным морем и мировым океаном и представляет собой ценнейший актив Турции. Что такое Босфорский пролив и чем он важен - рассказываем в этом материале.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где находится Босфор?

Босфорский пролив находится на территории Турции, в Стамбуле. Пролив длиной почти в 30 км делит город на азиатскую и европейскую часть. Ширина пролива варьируется от 730 метров до 3,3 километров. Максимальная глубина пролива - 120 метров. Босфор, соединяющий Черное и Мраморное море, является одним из самых сложных для навигации судов маршрутов в мире.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему Босфор так называется?

Босфор в буквальном переводе с греческого означает ”бычьи ворота”. Название пролива связано с легендой об Ио, матери Геракла и возлюбленной Зевса, которая в обличии коровы, спасаясь от гнева Геры, жены Зевса, пустившей по ее следу жалящего овода, добралась до глубокой долины. Как только Ио пересекла долину, она наполнилась водой, и так возлюбленной Зевса удалось спастись от овода, а пролив получил свое название. На турецком пролив носит название ”Истанбул богазы” (Стамбульский пролив).

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем важен Босфор?

Босфор - важнейший торговый путь. Ежегодно пролив пересекает около 50 тысяч судов: движение в проливе в четыре раза интенсивнее, чем в Суэцком и Панамском каналах. Важность Босфорского пролива заключается в том, что он обеспечивает морскую торговлю государств, расположенных на Черном море, и в первую очередь, России. Почти 3% мировых ежедневных поставок нефти обеспечиваются через Босфор. Российское, украинская и казахское зерно также попадает на рынки через Босфор.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Конвенция Монтре

Трафик в Босфоре значительно увеличился в 1936 году, когда была подписана Конвенция Монтре, регулирующая режим судоходства в турецких проливах и Мраморном море. Все торговые суда получили возможность проходить Босфор, а Турция право на ограничение для военных судов в периоды вооруженных конфликтов. Во время Второй мировой войны, например, Турция закрыла проливы для военных кораблей воюющих сторон. Таким образом, государства Оси не добрались до Советского союза.

Ограничения в Босфоре

C 2002 года Турция ограничила прохождение торговых судов по проливу: так, в частности, танкерам, длина которых больше 200 метров, запрещено пересекать Босфор ночью.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пошлина на Босфоре

В настоящее время пошлина для торговых судов, пересекающих Босфор и Дарданеллы, составляет $4,08 за тонну. В 2022 году Турция заработала на проливах $40 млн.

Туннели Босфора

Под Босфорским проливом проложено два туннеля.

Железнодорожный туннель ”Мармарай” находится на глубине 55 метров, а его длина почти 14 км.

Автомобильный туннель ”Евразия” на глубине 106 метров, его длина 5,5 км.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мосты Босфора

Босфорский пролив пересекает три подвесных моста:

Босфорский мост, его также называют Первым или Мостом мучеников 15 июля, функционирует с 1973 года. Его длина более 1,5 км.

Мост Султана Мехмеда Фатиха длиной в 1,5 км действует с 1988 года.

Мост Султана Селима Грозного длиной в два километра был открыт в 2016 году.