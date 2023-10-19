Турция заявила о важности сохранять баланс в Черном море

Опубликовано: 13:25, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минобороны Турции заявило, что будет ответственно выполнять Конвенцию Монтре. Там подчеркнули важность сохранять стабильности и баланс в Черном море.

Турецкое министерство обороны опубликовало заявление, в котором говорится о готовности выполнять Конвенцию Монтре.

Оборонное ведомство подчеркнуло, что Анкара намерена продолжать тщательно и ответственно выполнять эту Конвенцию, которая не допускает военные корабли в проливы Турции.

В Минобороны страны заявили о важности сохранять баланс и стабильность в Черном море в рамках принципа «региональной ответственности».

Турция в прошлом году запретила проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. При этом в Анкаре заявляют, что испытывают давление из-за такого решения.