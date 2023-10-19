РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Турция заявила о важности сохранять баланс в Черном море

Турция заявила о важности сохранять баланс в Черном море
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Минобороны Турции заявило, что будет ответственно выполнять Конвенцию Монтре. Там подчеркнули важность сохранять стабильности и баланс в Черном море.

Турецкое министерство обороны опубликовало заявление, в котором говорится о готовности выполнять Конвенцию Монтре.

Оборонное ведомство подчеркнуло, что Анкара намерена продолжать тщательно и ответственно выполнять эту Конвенцию, которая не допускает военные корабли в проливы Турции.

В Минобороны страны заявили о важности сохранять баланс и стабильность в Черном море в рамках принципа «региональной ответственности».

Турция в прошлом году запретила проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. При этом в Анкаре заявляют, что испытывают давление из-за такого решения.

Анкара продолжает работу над возобновлением «зерновой сделки»

Анкара продолжает работу над возобновлением «зерновой сделки»

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1245 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version