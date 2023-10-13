Глава Минобороны Турции заявил, что Анкара продолжает работу над возобновлением зерновой сделки. Усилия прилагаются не только со стороны ведомства, но и со стороны президента Турции.
Министр обороны Турецкой Республики Яшар Гюлер заявил о продолжении Анкарой работы по возобновлению «зерновой сделки», пишет пресс-служба МО ТР.
По его словам, Турция сегодня продолжает свои настойчивые усилия по возрождению сделки, несмотря на то, что она была прекращена.
Он отметил, что усилия Минобороны и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана по возобновлению сделки продолжаются.
Выход России из зерновой сделки
Москва вышла из «зерновой сделки» 18 июля из-за несоблюдения требований российской стороны. При этом в России неоднократно подчеркивали готовность вернуться в инициативу, если требования, которые выдвинет Москва, будут выполнены.