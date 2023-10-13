РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Анкара продолжает работу над возобновлением «зерновой сделки»

Анкара продолжает работу над возобновлением «зерновой сделки»
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава Минобороны Турции заявил, что Анкара продолжает работу над возобновлением зерновой сделки. Усилия прилагаются не только со стороны ведомства, но и со стороны президента Турции.

Министр обороны Турецкой Республики Яшар Гюлер заявил о продолжении Анкарой работы по возобновлению «зерновой сделки», пишет пресс-служба МО ТР.

По его словам, Турция сегодня продолжает свои настойчивые усилия по возрождению сделки, несмотря на то, что она была прекращена.

Он отметил, что усилия Минобороны и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана по возобновлению сделки продолжаются.

Выход России из зерновой сделки

Москва вышла из «зерновой сделки» 18 июля из-за несоблюдения требований российской стороны. При этом в России неоднократно подчеркивали готовность вернуться в инициативу, если требования, которые выдвинет Москва, будут выполнены.

«Зерновая сделка»: есть ли у нее будущее?

«Зерновая сделка»: есть ли у нее будущее?

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
730 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version