Опубликовано: 15:42, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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Глава Минобороны Турции заявил, что Анкара продолжает работу над возобновлением зерновой сделки. Усилия прилагаются не только со стороны ведомства, но и со стороны президента Турции.

Министр обороны Турецкой Республики Яшар Гюлер заявил о продолжении Анкарой работы по возобновлению «зерновой сделки», пишет пресс-служба МО ТР.

По его словам, Турция сегодня продолжает свои настойчивые усилия по возрождению сделки, несмотря на то, что она была прекращена.

Он отметил, что усилия Минобороны и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана по возобновлению сделки продолжаются.

Выход России из зерновой сделки

Москва вышла из «зерновой сделки» 18 июля из-за несоблюдения требований российской стороны. При этом в России неоднократно подчеркивали готовность вернуться в инициативу, если требования, которые выдвинет Москва, будут выполнены.