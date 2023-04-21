Во Владикавказе задержали банду подпольных банкиров

Серия задержаний подпольных банкиров проведена во Владикавказе. Злоумышленники создали целую сеть компаний, фиктивно занимавшихся торговлей и услугами, в то время как их основной целью было незаконное обналичивание денег.

Во Владикавказе произошло разоблачение и задержание крупной банды подпольных банкиров, которые были замешаны в легализации средств, полученных преступным путем. Группировка, насчитывавшая 25 человек, успела обналичить почти 30 млн рублей.

Подпольные банкиры действовали с использованием сложных финансовых механизмов и скрытых каналов для перевода и легализации денег. Они создали целую сеть компаний, фиктивно занимавшихся торговлей и услугами.

После тщательного расследования правоохранительными органами были произведены масштабные задержания членов банды. Полиция изъяла крупные суммы наличных денег, компьютеры, финансовые документы и другие улики, подтверждающие причастность к преступной деятельности. Все задержанные лица были доставлены в учреждения следственных органов для проведения допросов и дальнейшего расследования.