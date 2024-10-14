Вестник Кавказа

Стадион "Спартак" во Владикавказе могут не построить вовремя

Стадион "Спартак" во Владикавказе могут не построить вовремя
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прокуратура Северной Осетии забила тревогу из-за роста стоимости строительства стадиона "Спартак" во Владикавказе и срыве сроков его строительства – о нарушениях уже проинформирован глава региона.

Компании-подрядчики, взявшие на себя обязательства построить стадион "Спартак" в столице Серной Осетии городе Владикавказе, могут сорвать срок выполнения госконтракта, сообщила пресс-служба прокуратуры Северной Осетии.

Подрядчики взвалили на себя одновременно четыре контракта и не справляются с объемом работ – уже заметно существенное отставание от графика по строительству стадиона, к тому же нет серьезного контроля со стороны самого госзаказчика, передает "АиФ-Ставрополье".

Также подрядчики увеличили стоимость строительных работ и потребовали увеличения сроков строительства, прокуратура сейчас проверяет обоснованность их претензий.

В надзорном ведомстве объявили предостережение исполняющему обязанности руководителя Управления капитального строительства Северной Осетии и главам компаний-подрядчиков, а о ходе работ доложено главе республики Сергею Меняйло.

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