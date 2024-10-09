Новая мечеть в Дербенте станет самой высокой в России

В парке "Россия – моя история" в Махачкале сегодня прошла презентация духовного центра в Дербенте, жемчужиной которого станет самая высокая в России мечеть, минареты которой вознесутся на 88 метров.

Сегодня в историческом парке "Россия – моя история" в Махачкале прошла презентация духовного центра, который будет построен в древнем дагестанском Дербенте и объединит в себе мечеть, православную церковь и синагогу. В ней приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов, депутат Госдумы Хизри Абакаров, а также духовные лидеры республики, сообщили в пресс-службе главы региона.

"Депутат Госдумы Хизри Абакаров представил проект светового оформления центра. Только для мечети, по его словам, планируется установить более 19 тысяч лампочек. Свет на фасаде здания будет увеличиваться или уменьшаться в зависимости от фазы луны, а проекция бесконечности над центром будет символизировать единство"

- Telegram-канал пресс-службы главы Дагестана

В облицовке фасадов центра планируется использовать натуральный греческий белый мрамор и драгоценные металлы, а также уложить мозаику с отображением орнамента всех национальностей Дагестана. Комплекс зданий мечети, храма и синагоги будет объединен единым парковым пространством, а высота 88 минаретов мечети диаметром от 6 до 22 м, которая станет его жемчужиной, тоже составит 88 м, благодаря чему она станет самой высокой мечетью в России, передает РИА Новости.

Строительство духовного центра профинансирует сенатор от Дагестана Сулейман Керимов. Комплекс расположится в центре дербентского микрорайона Южный, его общая площадь составит около 35 га. Помимо храмов, центр будет включать в себя несколько музеев, библиотеку, конференц-залы.

У нового центра будет и современная инфраструктура, включающая в себя автостанцию с отдельной площадкой для туристических автобусов, зоны отдыха и различные площадки для взрослых и детей. Вокруг парка раскинутся университет, гостиница, деловой и торговый центры, а под землей появится паркинг на 2 тысячи автомобилей, – добавили в пресс-службе главы республики.