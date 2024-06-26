Вестник Кавказа

Сулейман Керимов стал почетным гражданином Дагестана

Сулейман Керимов стал почетным гражданином Дагестана
© Фото: телеграм-канал Сергея Меликова
В Махачкале открыли парк имени Сулеймана Стальского. Он был создан при поддержке Сулеймана Керимова. На церемонии сенатора наградили золотым орденом.

Церемония открытия парка имени Сулеймана Стальского прошла в Махачкале. Место реконструировали при поддержке сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова.

Как пишет РИА Дагестан, в торжественном мероприятии приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов, мэр Махачкалы Юсуп Умавов, супруга сенатора Фируза Керимова, а также общественные деятели.

Парк объединил три сквера между Аварским и Кумыкским театрами. В ходе работ была обновлена тротуарная плитка, установлено новое освещение, посажены деревья, кусты и березовая роща, а над подземным переходом на пляж был установлен новый мост.

В завершение церемонии Керимова наградили золотым орденом общественного признания «Почетный гражданин Дагестана» с присвоением звания «Почетный гражданин Дагестана №1».


 

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