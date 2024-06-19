Вестник Кавказа

Керимов даст денег на восстановление церкви и синагоги в Дербенте

Синагога в Дербенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Церковь и синагога в Дербенте, разрушенные в результате атаки боевиков, будут восстановлены на средства сенатора Сулеймана Керимова.

Все финансовые расходы по восстановлению церкви и синагоги, разрушенных во время атаки боевиков на Дербент, взял на себя сенатор Сулейман Керимов. 

"Сулейман [Керимов] взял на себя все расходы по восстановлению церкви и синагоги в Дербенте"

– депутат Госдумы РФ от Дагестана Хизри Абакаров

По мнению парламентария, поступок Керимова говорит не только о его щедрости, но также о том, что он поддерживает все конфессии.

Ранее сообщалось, что в воскресенье террористы совершили атаки на ряд культовых учреждений в Дербенте и Махачкале. В результате были разрушены 2 церкви и синагога, есть жертвы среди силовиков и мирных жителей.

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