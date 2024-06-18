Вестник Кавказа

Теракт в Дербенте унес жизнь еще одного полицейского

Постель больного в больнице
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Умер еще один сотрудник полиции, пострадавший при атаке боевиков на Дербент, ему было 23 года. Он находился в самом эпицентре и получил ранения в жизненно важные органы.

Еще один полицейский, участвовавший в ликвидации террористов в Дербенте, скончался в больнице, количество погибших сотрудников увеличилось до 16 человек.

Как пишет издание Mash Gor, погибшим оказался 23-летний Нариман Насрулаев из села Аглоби Дербентского района. В день атаки боевиков он находился в эпицентре.

Отмечается, что мужчина получил тяжелые ранения в ногу, руку. Также были задеты жизненно важные органы. Ногу пришлось ампутировать, а руку восстановили медики.

Раненый полицейский находился в реанимации в тяжелом состоянии. Однако этой ночью Нариман умер.

Теракты в Дагестане 2024

Напомним, боевики совершили нападения на два дагестанских города - Дербент и Махачкалу. Они напали на два храма, две синагоги и посты сотрудников полиции. Жертвами терактов стали 25 человек. При этом удалось ликвидировать 6 террористов.

В республике объявлен трехдневный траур. Атаку боевиков осудили лидеры ряда стран. Власти Дагестана сообщили, что храмы и синагоги Махачкалы и Дербента будут восстановлены. 

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