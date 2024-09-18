Жительница Владикавказа перевела мошенникам более 16 млн рублей

Мошенники запугали жительницу Северной Осетии и вынудили расстаться с более чем 16 млн рублей.

56-летняя жительница Владикавказа оказалась жертвой мошеннической схемы и потеряла более 16 млн рублей, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Как сообщает следствие, женщина получила в социальной сети сообщение от неизвестного, который представился директором ее компании. Он сообщил, что с жительницей должны связаться правоохранители по поводу утечки ее данных в Интернет. Женщине вскоре позвонил мужчина, который сообщил, что некий подозрительный гражданин завладел ее банковскими данными и пытается вывести средства якобы для спонсирования экстремистской деятельности.

Испугавшись ответственности за соучастие в деятельности террористической организации, жительница Северной Осетии перевела все накопления на "безопасный" счет. Ущерб составил более 16 млн рублей.