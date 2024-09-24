Вестник Кавказа

Группе мошенников вынесли приговор за махинации с землей на Ставрополье

Группе мошенников вынесли приговор за махинации с землей на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суд на Ставрополье назначил наказание для организатора и трех членов преступного сообщества. Один из них отделался условным сроком, остальным предстоит провести за решеткой как минимум 7 лет.

В Ставропольском крае осудили четырех человек за мошенничество с земельными участками. Об этом сказано в заявлении региональной прокуратуры.

"В зависимости от роли каждого они признаны виновными в организации преступного сообщества и участии в нем, вымогательстве и мошенничестве"

– пресс-служба ведомства

Организатору банды предстоит провести в колонии строгого режима 12 с половиной лет, а двум другим членам – 7 с половиной. Еще один фигурант отделался условным 5-летним сроком.

"Используя фиктивные документы, члены сообщества приобрели право собственности на 10 земельных участков сельхозназначения. В результате администрациям Минераловодского и Андроповского округов был причинен ущерб на сумму около 60 млн рублей"

– краевая прокуратура

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