Вестник Кавказа

Поезд "Жемчужина Кавказа" завершает сезон 2024

Поезд "Жемчужина Кавказа" завершает сезон 2024
© Фото: Telegram-канал Сергея Меняйло
Круизный поезд по Северному Кавказу – "Жемчужина Кавказа" – совершил свой заключительный в этом году рейс. Теперь в поездку снова он отправится только в 2025 году.

Знаменитый поезд компании РЖД Тур "Жемчужина Кавказа" отправился на покой до следующего года, совершив заключительный рейс, рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Круизный поезд "Жемчужина Кавказа" закрывает летний сезон"

– глава региона

Он напомнил, что Северная Осетия вошла в маршрут поезда в 2023 году. За эти два сезона поезд привозил туристов во Владикавказ 20 раз. За все время в регионе побывали свыше 1,5 тыс приехавших на "Жемчужине" путешественников.

Меняйло уточнил, что в Северной Осетии, по отзывам туристов, особенной популярностью пользуется ключевой маршрут "Три ущелья". Глава региона добавил, что гости также всегда высоко ценят традиционную кухню.

Чиновник также рассказал, что такой пункт программы, как экскурсия по вечернему Владикавказу, была включена в тур по пожеланиям туристов, побывавших в Северной Осетии в минувшем году.

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