Поезд "Жемчужина Кавказа": как совершить железнодорожный круиз по осеннему краю гор и ущелий

Отправиться в круиз можно не только на лайнере по морю, но и по железной дороге на комфортабельном поезде. Туристический состав "Жемчужина Кавказа" позволяет за неделю посмотреть все основные достопримечательности региона.

Обычно круиз ассоциируется с морским путешествием. Но не обязательно уходить в море, чтобы совершить увлекательный вояж.

Компания "Российские железные дороги" переосмыслила круизный формат и создала в 2021 году туристический маршрут, по которому курсирует поезд "Жемчужина Кавказа". Он заходит в несколько регионов и совершает в них многочасовые остановки, за время которых пассажиры могут посетить главные достопримечательности Кавказа.

© Фото: сайт РЖД

Цена билета на поезд "Жемчужина Кавказа"

Железнодорожный круиз имеет несколько тарифных планов от 44,1 тыс рублей до 130 тыс рублей.

К осеннему сезону РЖД подготовили новый тариф – "Жемчужина Кавказа. Краски осени" и его "лайт-версию". Стоимость "лайт-тура" начинается от 44,1 тыс рублей, также есть более полные тарифы от 88,1 тыс рублей.

При этом при выборе вагона СВ придется доплатить 38,2 тыс рублей, а если отправиться в путешествие в вагоне класса «люкс», то к основной цене необходимо добавить 85,1 тыс рублей.

В основную цену билета входят:

проезд в вагоне выбранной категории;

билеты на экскурсии;

транспортное обслуживание;

питание.

© Фото: сайт РЖД

Также в "лайт-версии" тура отдельно придется заплатить за посещение каждого региона:

Адыгея + 8 тыс рублей;

Владикавказ и посещение Ингушетии + 7,9 тыс рублей;

Чеченская Республика с возможностью посещения Аргунского ущелья +9,1 тыс рублей;

Республика Дагестан с посещением Сулакского каньона + 9,8 тыс рублей;

Кабардино-Балкария + 9,3 тыс рублей.

Состав круизного поезд "Жемчужина Кавказа"

Поезд состоит из 19 вагонов:

купейные вагоны;

вагоны СВ;

вагоны класса-люкс;

вагоны-рестораны;

вагон-рецепция;

спа-вагон;

вагон-душевая.

© Фото: сайт РЖД

Это первый в России подобный состав, в котором можно посетить инфракрасную сауну в спа-вагоне.

Также для пассажиров "Жемчужины Кавказа" доступны услуги прачечной.

© Фото: сайт РЖД

Маршрут поезда "Жемчужина Кавказа. Краски осени"

Поезд "Жемчужина Кавказа" – это полноценный отель, в котором его пассажирам предстоит жить 7 дней и 6 ночей. За это время состав совершит путешествие по маршруту: Москва – Майкоп – Владикавказ – Грозный – Дербент – Нальчик – Москва.

В каждом регионе туристы смогут посетить сразу несколько природных и архитектурных достопримечательностей, прогуляться по городам, а вечером поужинать с национальным колоритом и отдохнуть в атмосфере романтики поездов.

Отправиться в путешествие можно со 2 ноября 2024 года.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Республика Адыгея

Путешествие начинается от Казанского вокзала в Москве.

На второй день круиза состав пребывает в столицу Адыгеи – Майкоп. Здесь пассажирам предлагают позавтракать в поезде и отправиться на экскурсию к хребту Азиш-тау. Затем путешественники посетят Азишскую пещеру и Хаджохскую теснину.

Далее туристов отвезут к термальным бассейнам, в которых можно будет искупаться. При этом купальные принадлежности можно приобрести на месте за дополнительную плату.

Закончить второй туристический день планируется ужином с национальными блюдами, во время которого гостей будут развлекать артисты ансамбля национального танца.

К следующей точке маршрута поезд отправится после 21 часа.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Республика Северная Осетия

Во Владикавказ поезд прибудет около 10 часов утра. Позавтракав в поезде, туристы отправятся на экскурсию к Алагирскому и Цейскому ущельям. Здесь путешественникам расскажут о героях нартского эпоса, покатают на канатно-кресельном подъемнике и покажут самые красивые пейзажи альпийских лугов, горных вершин и заповедных лесов.

Затем гостей ждет трансфер в Мамисонское ущелье. Там они смогут увидеть боевые башни и древние архитектурные сооружения.

Вечером туристам предлагают прогулять по Владикавказу и поужинать с осетинским колоритом - ужин будет состоять из национальных блюд. Перед гостями выступят национальные коллективы.

Далее поезд отправится в Грозный.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чеченская Республика

Утром в Грозном туристов ждет трансфер к Нихалоевским водопадам через Аргунское ущелье.

Затем путешественников отвезут в самую большую мечеть Европы "Гордость мусульманина", а потом предложат пообедать в кафе Грозного.

В столице республики гостей ждет обзорная экскурсия, во время которой гиды покажут самые главные достопримечательности города - Мемориальный комплекс Славы им. Ахмата Кадырова, центральную мечеть "Сердце Чечни", комплекс высоток "Грозный-Сити", Цветочный парк, православный храм Архангела Михаила.

По традиции, ужин будет с национальным размахом.

После 23 часов поезд отправится в Дербент.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Республика Дагестан

Прибытие в Дербент планируется ранним утром, а экскурсии стартуют в 7:30. Посещение Дербента не обойдется без поездки к легендарному советскому изобретению – экраноплану "Лунь".

Затем туристов отвезут к древней цитадели Нарын-Кала и устроят прогулку по узким улочкам и старинным районам города.

Кроме этого, на заводе по производству коньяка путешественников познакомят с историей виноградарства.

Также в тур включены обед с национальными блюдами и посещение восточного рынка.

Далее поезд отправится в Нальчик.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кабардино-Балкарская Республика

Столица Кабардино-Балкарской Республики встретит пассажиров поезда ранним утром. Сразу же с вокзала стартует трансфер к поляне Азау по Баксанскому ущелью, которое идет прямо к Эльбрусу.

Здесь туристам предлагают подняться на канатной дороге на высоту 3847 метров над уровнем моря.

На Эльбрусе путешественники смогут самостоятельно погулять, посетить сувенирную лавку и насладиться завораживающими видами.

Затем пассажиров туристического поезда доставят в Нальчик, где проведут для них обед, который будет сопровождаться выступлением творческих коллективов.

В Москву состав начнет движение в 17:50.

Круиз завершится поздно вечером на Казанском вокзале на седьмой день путешествия.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"