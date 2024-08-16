Поезд "Жемчужина Кавказа": как совершить железнодорожный круиз по осеннему краю гор и ущелий

Обычно круиз ассоциируется с морским путешествием. Но не обязательно уходить в море, чтобы совершить увлекательный вояж.
Компания "Российские железные дороги" переосмыслила круизный формат и создала в 2021 году туристический маршрут, по которому курсирует поезд "Жемчужина Кавказа". Он заходит в несколько регионов и совершает в них многочасовые остановки, за время которых пассажиры могут посетить главные достопримечательности Кавказа.
Цена билета на поезд "Жемчужина Кавказа"
Железнодорожный круиз имеет несколько тарифных планов от 44,1 тыс рублей до 130 тыс рублей.
К осеннему сезону РЖД подготовили новый тариф – "Жемчужина Кавказа. Краски осени" и его "лайт-версию". Стоимость "лайт-тура" начинается от 44,1 тыс рублей, также есть более полные тарифы от 88,1 тыс рублей.
При этом при выборе вагона СВ придется доплатить 38,2 тыс рублей, а если отправиться в путешествие в вагоне класса «люкс», то к основной цене необходимо добавить 85,1 тыс рублей.
В основную цену билета входят:
- проезд в вагоне выбранной категории;
- билеты на экскурсии;
- транспортное обслуживание;
- питание.
Также в "лайт-версии" тура отдельно придется заплатить за посещение каждого региона:
- Адыгея + 8 тыс рублей;
- Владикавказ и посещение Ингушетии + 7,9 тыс рублей;
- Чеченская Республика с возможностью посещения Аргунского ущелья +9,1 тыс рублей;
- Республика Дагестан с посещением Сулакского каньона + 9,8 тыс рублей;
- Кабардино-Балкария + 9,3 тыс рублей.
Состав круизного поезд "Жемчужина Кавказа"
Поезд состоит из 19 вагонов:
- купейные вагоны;
- вагоны СВ;
- вагоны класса-люкс;
- вагоны-рестораны;
- вагон-рецепция;
- спа-вагон;
- вагон-душевая.
Это первый в России подобный состав, в котором можно посетить инфракрасную сауну в спа-вагоне.
Также для пассажиров "Жемчужины Кавказа" доступны услуги прачечной.
Маршрут поезда "Жемчужина Кавказа. Краски осени"
Поезд "Жемчужина Кавказа" – это полноценный отель, в котором его пассажирам предстоит жить 7 дней и 6 ночей. За это время состав совершит путешествие по маршруту: Москва – Майкоп – Владикавказ – Грозный – Дербент – Нальчик – Москва.
В каждом регионе туристы смогут посетить сразу несколько природных и архитектурных достопримечательностей, прогуляться по городам, а вечером поужинать с национальным колоритом и отдохнуть в атмосфере романтики поездов.
Отправиться в путешествие можно со 2 ноября 2024 года.
Республика Адыгея
Путешествие начинается от Казанского вокзала в Москве.
На второй день круиза состав пребывает в столицу Адыгеи – Майкоп. Здесь пассажирам предлагают позавтракать в поезде и отправиться на экскурсию к хребту Азиш-тау. Затем путешественники посетят Азишскую пещеру и Хаджохскую теснину.
Далее туристов отвезут к термальным бассейнам, в которых можно будет искупаться. При этом купальные принадлежности можно приобрести на месте за дополнительную плату.
Закончить второй туристический день планируется ужином с национальными блюдами, во время которого гостей будут развлекать артисты ансамбля национального танца.
К следующей точке маршрута поезд отправится после 21 часа.
Республика Северная Осетия
Во Владикавказ поезд прибудет около 10 часов утра. Позавтракав в поезде, туристы отправятся на экскурсию к Алагирскому и Цейскому ущельям. Здесь путешественникам расскажут о героях нартского эпоса, покатают на канатно-кресельном подъемнике и покажут самые красивые пейзажи альпийских лугов, горных вершин и заповедных лесов.
Затем гостей ждет трансфер в Мамисонское ущелье. Там они смогут увидеть боевые башни и древние архитектурные сооружения.
Вечером туристам предлагают прогулять по Владикавказу и поужинать с осетинским колоритом - ужин будет состоять из национальных блюд. Перед гостями выступят национальные коллективы.
Далее поезд отправится в Грозный.
Чеченская Республика
Утром в Грозном туристов ждет трансфер к Нихалоевским водопадам через Аргунское ущелье.
Затем путешественников отвезут в самую большую мечеть Европы "Гордость мусульманина", а потом предложат пообедать в кафе Грозного.
В столице республики гостей ждет обзорная экскурсия, во время которой гиды покажут самые главные достопримечательности города - Мемориальный комплекс Славы им. Ахмата Кадырова, центральную мечеть "Сердце Чечни", комплекс высоток "Грозный-Сити", Цветочный парк, православный храм Архангела Михаила.
По традиции, ужин будет с национальным размахом.
После 23 часов поезд отправится в Дербент.
Республика Дагестан
Прибытие в Дербент планируется ранним утром, а экскурсии стартуют в 7:30. Посещение Дербента не обойдется без поездки к легендарному советскому изобретению – экраноплану "Лунь".
Затем туристов отвезут к древней цитадели Нарын-Кала и устроят прогулку по узким улочкам и старинным районам города.
Кроме этого, на заводе по производству коньяка путешественников познакомят с историей виноградарства.
Также в тур включены обед с национальными блюдами и посещение восточного рынка.
Далее поезд отправится в Нальчик.
Кабардино-Балкарская Республика
Столица Кабардино-Балкарской Республики встретит пассажиров поезда ранним утром. Сразу же с вокзала стартует трансфер к поляне Азау по Баксанскому ущелью, которое идет прямо к Эльбрусу.
Здесь туристам предлагают подняться на канатной дороге на высоту 3847 метров над уровнем моря.
На Эльбрусе путешественники смогут самостоятельно погулять, посетить сувенирную лавку и насладиться завораживающими видами.
Затем пассажиров туристического поезда доставят в Нальчик, где проведут для них обед, который будет сопровождаться выступлением творческих коллективов.
В Москву состав начнет движение в 17:50.
Круиз завершится поздно вечером на Казанском вокзале на седьмой день путешествия.