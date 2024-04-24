Круизный поезд "Жемчужина Кавказа" снизил цены на осень

Осенью туристы смогут отправиться в железнодорожный круиз на Северный Кавказ на новых условиях. РЖД изменил наполнение тура, отчего цены стали гибкими.

Круизный поезд "Жемчужина Кавказа. Краски осени" позволит россиянам провести ноябрьские праздники в путешествии нового формата.

РЖД пошли навстречу туристам и сделали наполнение тура более гибким, что сказалось и на ценовой политике.

Круиз в формате "Лайт" на ноябрь 2024 года стоит от 44 тыс рублей на человека. Такой формат включает только билет на круизный поезд, а свой досуг в городах туристы будут организовывать сами.

Также доступны два формата по типу «все включено», насыщенные экскурсиями и дегустациями блюд местной кухни. Туристы, выбравшие такой отдых, смогу побывать на озере Кезеной-Ам в Чечне, увидеть Сулакский каньон в Дагестане, посетить Аргунское ущелье, совершить расширенную экскурсию по Северной Осетии. Различные варианты круиза "Жемчужина Кавказа" отличаются по стоимости и экскурсиям, туристы могут выбрать путешествие под свой вкус и бюджет.

Длительность круиза на поезде составляет неделю, он начнется 2 ноября. Туристы посетят Адыгею, Северную Осетию, Ингушетию, Чечню, Кабардино-Балкарию, Дагестан. Первое место, которое посещают участники круиза - Майкоп, последнее - Нальчик и Эльбрус.