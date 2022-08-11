Владикавказские креативщики привезут на съезд в Москву новые идеи

В начале декабря в Москве пройдет Съезд школ креативных индустрий, основными представителями которого станут представители Северной Осети, которые на форуме во Владикавказе уже поделились опытом работы над внешними задачами.

Москва с 4 по 6 декабря станет центром притяжения школ креативных индустрий, сообщил в кулуарах первого Северо-Кавказского форума креативных индустрий во Владикавказе генеральный директор Федерации креативных индустрий (ФКИ) Игорь Намаконов.

"О том, как школы креативных индустрий сегодня продюсируют молодые таланты для страны, мы будем много и детально говорить на втором Съезде школ креативных индустрий, который пройдет в Москве 4-6 декабря этого года"

- Игорь Намаконов

По словам Намаконова, на форуме во Владикавказе школы креативных индустрий делились опытом развития учащихся, особенно выделяли работу над внешними задачами, которые сразу стали приходить к ним после открытия: как рассказал директор Майкопской школы, около 60% проектов, с которыми работают в школе – это реальные заказы, передает ТАСС.

Съезд, тема которого - обмен опытом, лучшими практиками, и создание лучших решений для развития деятельности школ, роста компетенции их преподавателей и улучшение творческого мышления и навыков учеников в креативной индустрии – это хорошая площадка для креативщиков, отметил директор Федерации креативных индустрий.