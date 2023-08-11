В Израиле распространяется лихорадка Западного Нила

Лихорадка Западного Нила продолжает распространяться в Израиле. Наибольшее распространение она получила в центральной части страны.

Израиль столкнулся с серьезной угрозой в виде лихорадки Западного Нила, вызванной укусами комаров. В последние месяцы количество заболевших стремительно возросло, привлекая внимание медицинского сообщества и властей. С мая текущего года 11 человек в Израиле умерли из-за осложнений, вызванных этим вирусом, а число заболевших превышает 150 человек.

«Большинство заразившихся - жители центральной части Израиля. В этом районе, который включает в себя тель-авивскую агломерацию, проживает значительная доля населения страны»

– Минздрав Израиля

Лихорадка Западного Нила – это вирусное заболевание, передающееся через укусы комаров. Такие комары получают вирус, питаясь кровью инфицированных птиц, и затем могут передать его человеку. У большинства людей инфекция протекает без симптомов, но у некоторых может возникнуть лихорадка, головная боль, боль в мышцах, суставах, а иногда даже тяжелые осложнения.

Власти Израиля приняли ряд мер для борьбы с вспышкой лихорадки Западного Нила, включая обработку территорий с использованием инсектицидов для уничтожения комаров-носителей вируса. Также проводится активная информационная кампания среди населения о мерах профилактики и симптомах заболевания, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.