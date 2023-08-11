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Лихорадка Западного Нила добралась до Ингушетии

Лихорадка Западного Нила добралась до Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Лихорадку Западного Нила выявили в другом регионе Северного Кавказа – Ингушетии. Сообщается, что уже зафиксированы подтвержденные случаи заражения.

Лихорадка Западного Нила добралась до Ингушетии, сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Как заявили в ведомстве, в регионе уже выявили подтвержденные случаи заражения болезнью, однако точное количество власти не уточнили.

Основными переносчиками болезни являются комары. Лихорадка у заразившегося может длиться как 1-2 дня, так и 5-7 дней. Помимо температуры до 38-40 градусов, у человека возникают рвота, диарея, озноб и головные боли.

Там же подчеркнули, что у одного из 150 пациентов поражается нервная система, воспаляется мозг и его оболочки. В такой ситуации могут оказаться люди абсолютно любого возраста.

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