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Село Ставрополья с очагом африканской чумы закрыли на карантин 

Село Ставрополья с очагом африканской чумы закрыли на карантин 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Власти Ставрополья закрыли на карантин одно из сел Туркменского округа. Ранее там был обнаружен очаг африканской чумы свиней. 

В селе Овощи, расположенном в Туркменском округе Ставропольского края, ввели карантин после обнаружения в нем очага африканской чумы свиней. Об этом сказано в Telegram-канале главы округа. 

"В населенном пункте после проведения лабораторных исследований подтвержден вирус африканской чумы свиней. Установлены ограничительные мероприятия (карантин), определены инфекционные объекты"

– Геннадий Ефимов

Он подчеркнул, что после обнаружения очага было решено объявить в поселении о ЧС локального характера. 

В целях борьбы с чумой на дороге, соединяющей Летнюю Ставку и Светлоград, установят КПП. Также будет ограничен проезд транспорта по проселочным дорогам.

Карантин на Ставрополье объявили в связи с африканской чумой

Карантин на Ставрополье объявили в связи с африканской чумой

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