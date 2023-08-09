Село Ставрополья с очагом африканской чумы закрыли на карантин 

Опубликовано: 14:50, 9 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Ставрополья закрыли на карантин одно из сел Туркменского округа. Ранее там был обнаружен очаг африканской чумы свиней.

В селе Овощи, расположенном в Туркменском округе Ставропольского края, ввели карантин после обнаружения в нем очага африканской чумы свиней. Об этом сказано в Telegram-канале главы округа.

"В населенном пункте после проведения лабораторных исследований подтвержден вирус африканской чумы свиней. Установлены ограничительные мероприятия (карантин), определены инфекционные объекты"

– Геннадий Ефимов

Он подчеркнул, что после обнаружения очага было решено объявить в поселении о ЧС локального характера.

В целях борьбы с чумой на дороге, соединяющей Летнюю Ставку и Светлоград, установят КПП. Также будет ограничен проезд транспорта по проселочным дорогам.