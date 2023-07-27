Карантин на Ставрополье объявили в связи с африканской чумой

Опубликовано: 20:13, 27 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Ставрополье в двух селах объявлен карантин, выезды из населенных пунктов находятся под надзором ГИБДД. Здесь обнаружены очаги АЧС.

В Ставропольском крае возле села Киевка обнаружен очаг африканской чумы, введен карантин.

"Специалистами госветслужбы Ставропольского края в селе Киевка Апанасенковского округа обнаружены биологические отходы. По результатам лабораторных исследований в материале выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней. На месте обнаружения туши - на несанкционированной свалке - установлен карантин, проводятся мероприятия по ликвидации очага"

– краевое управление ветеринарии

На выездах из села Киевка дежурят сотрудники ГИБДД, аналогичные меры приняты в селе Манычское, неподалеку от которого ранее также были обнаружены свиные останки, пораженные чумой.