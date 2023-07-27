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Карантин на Ставрополье объявили в связи с африканской чумой

Карантин на Ставрополье объявили в связи с африканской чумой
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На Ставрополье в двух селах объявлен карантин, выезды из населенных пунктов находятся под надзором ГИБДД. Здесь обнаружены очаги АЧС.

В Ставропольском крае возле села Киевка обнаружен очаг африканской чумы, введен карантин.

"Специалистами госветслужбы Ставропольского края в селе Киевка Апанасенковского округа обнаружены биологические отходы. По результатам лабораторных исследований в материале выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней. На месте обнаружения туши - на несанкционированной свалке - установлен карантин, проводятся мероприятия по ликвидации очага"

– краевое управление ветеринарии

На выездах из села Киевка дежурят сотрудники ГИБДД, аналогичные меры приняты в селе Манычское, неподалеку от которого ранее также были обнаружены свиные останки, пораженные чумой.

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