Девушка погибла от схода лавины в Сочи

Во время прогулки девушку и ее мать накрыла снежная лавина. Молодая женщина после удара ледяной глыбы была госпитализирована, но вскоре скончалась. Мать незначительно пострадала.

Молодая женщина 29 лет погибла в сочинских горах от схода снежной лавины во время прогулки с матерью.

Сообщается, что к девушке, работавшей бариста на курорте в Красной поляне, приехала в гости мама из другого города. Еще 30 июня они вместе решили прогуляться по живописным склонам гор, однако в этот момент их настигла снежная лавина. Девушку ударила ледяная глыба и отбросила на 10 метро вниз. Ее сразу отправили в больницу, где медики сражались за жизнь пострадавшей, однако спустя несколько часов она скончалась.

Мать практически не пострадала: ей досталось несколько ушибов и царапин. От госпитализации она отказалась.

Муниципальный центр управления Сочи сообщает, что в данной местности нет официальных туристических троп, а вход туда закрыт специальными ограждениями со стороны горного курорта. По их мнению, пострадавшая с матерью попали туда со стороны поселка Красная Поляна.