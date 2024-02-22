Кубань и Адыгею предупредили о лавинах

На территории Кубани и Адыгеи объявлено штормовое предупреждение по лавинам. Спасатели призывают отказаться от похода в горы до конца недели.

Гостей и жителей Кубани и Адыгеи предупредили об опасности схода лавин. В республиках до конца недели было объявлено штормовое предупреждение.

«В течение суток 28, 29 февраля, 1 и 2 марта в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1 500 м [над уровнем моря] лавиноопасно»

– ГУ МЧС РФ

Спасатели отмечают, что для того чтобы минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций из-за лавин, необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Во-первых, перед походом или отдыхом в горах, необходимо ознакомиться с прогнозами погоды и риском лавиноопасности. Во-вторых, необходимо соблюдать правила безопасности при перемещении по горам. Не стоит отклоняться от установленных маршрутов и необходимо быть особенно внимательными на крутых склонах и местах скопления снега.