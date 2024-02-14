Вестник Кавказа

Спасатели предупредили о лавинах жителей Северного Кавказа

Спасатели предупредили о лавинах жителей Северного Кавказа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В течение двух дней на территории пяти регионов будет лавиноопасно. Лавины могут сойти в Дагестане, Северной Осетии, КБР, КЧР и Ингушетии.

Пять регионов Северо-Кавказского федерального округа могут оказаться во власти лавин. По данным МЧС России лавиноопасно будет в Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестане. 

Горную местность лучше не посещать с 18:00 27 февраля до 18:00 28 февраля. 

В Ингушетии опасность лавин продлена до 1 марта. 

По информации спасателей, пока в высокогорных районах СКФО обошлось без происшествий. 

Отмечается, что возможность схода лавин связана с сильными снегопадами и таянием снега. 

Во время лавин могут быть разрушены дома, линии электропередач, заблокированы дороги и нарушена работа инфраструктуры. 

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