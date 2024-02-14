Спасатели предупредили о лавинах жителей Северного Кавказа

В течение двух дней на территории пяти регионов будет лавиноопасно. Лавины могут сойти в Дагестане, Северной Осетии, КБР, КЧР и Ингушетии.

Пять регионов Северо-Кавказского федерального округа могут оказаться во власти лавин. По данным МЧС России лавиноопасно будет в Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестане.

Горную местность лучше не посещать с 18:00 27 февраля до 18:00 28 февраля.

В Ингушетии опасность лавин продлена до 1 марта.

По информации спасателей, пока в высокогорных районах СКФО обошлось без происшествий.

Отмечается, что возможность схода лавин связана с сильными снегопадами и таянием снега.

Во время лавин могут быть разрушены дома, линии электропередач, заблокированы дороги и нарушена работа инфраструктуры.