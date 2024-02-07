Возможные лавины закрыли часть горнолыжных трасс в Сочи

На сочинских курортах в ближайшее время временно не будет работать целый ряд трасс. Ранее в регионе объявили штормовое предупреждение.

На курорте "Роза Хутор" временно недоступна для катания часть горнолыжных трасс. Об этом рассказали в пресс-службе курорта.

Там отметили, что трассы закрыты для посещения из-за опасности схода лавин.

"Верхняя часть трассы "Горизонт", а также "Лабиринт" на отметке выше 1 400 м закрыты по лавиноопасности"

– пресс-служба курорта

Об ограничениях также сообщили на других курортах. В частности, на "Красной поляне" в ближайшее время не будет работать трасса "Восточная" на отметке выше 1,3 тыс метров, а также трассы "Восточный экспресс" и "Фрирайд".

На курорте "Газпром" будет закрыта в вечернее время трассы склона "Альпика". Кроме того, сообщается о возможном закрытии трасс выше 1,5 тыс метров.