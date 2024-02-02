Лавина заблокировала горнолыжную трассу на курорте в Сочи

На одном из сочинских курортов временно не работает трасса, где сегодня сошла лавина. Пострадавших в результате инцидента нет.

В четверг, 8 февраля, в Сочи сошла лавина, в результате чего была закрыта одна из горнолыжных трасс. Об этом сказано в Telegram-канале курорта "Газпром Поляна", где и произошел данный инцидент.

В результате схода лавины не пострадал ни один человек.

"Трасса 11 закрыта по лавинной опасности. Закрываем трассу 12, подъем выше отметки 1500 метров над уровнем моря для гостей с оборудованием закрыт"" – пресс-служба

Трассу удалось оперативно расчистить, однако на данный момент она остается закрытой для туристов.