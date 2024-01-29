Несколько гондол столкнулись на курорте "Красная Поляна"

В результате столкновения гондол на сочинском курорте никто не пострадал. Работа канатной дороги была восстановлена в течение 10 минут.

На канатной дороге в Сочи произошло столкновение нескольких гондол. Об этом рассказали в пресс-службе курорта "Красная поляна", где и произошел данный инцидент.

"Ввиду обильных осадков, продолжающих на "Красной поляне" второй день, на одной из приводных станций канатных дорог произошло проскальзывание нескольких гондол на конвейере"

– пресс-служба

В результате произошедшего не пострадал ни один человек. Работу канатной дороги удалось восстановить в течение 10 минут.

Это не первая внештатная ситуация, случившаяся 6 февраля на курортах в Сочи. На курорте "Газпром Поляна" на группу туристов сегодня сошел пласт снега.