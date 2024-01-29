Из снежной ловушки в Дагестане спасли многодетную семью

Спасатели вытащили из снежной ловушки семью в Дагестане при помощи спецтехники. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Спасатели вызволили из снежного плена в горах Дагестана многодетную семью из шести человек. Об этом сказано в Telegram-канале администрации Ботлихского района.

Ранее сегодня в дежурную часть отдела МВД поступило обращение от жителя села Ашли о том, что его близкие выехали к нему на автомобиле из Хасавюрта, но уже на протяжении нескольких часов не выходят на связь.

"С привлечением спецтехники дорожников и специалистов МЧС полицией сразу была организована операция по поиску и спасению семьи. В снежной ловушке в автомобиле "ВАЗ 2114" оказались сестра, брат с супругой и трое их детей. Всех эвакуировали, пострадавших нет"

– администрация района

Было установлено, что транспортное средство угодило в снежный плен в районе перевала Харами на трассе Грозный — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка.