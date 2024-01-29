Пласт снега накрыл группу туристов в Сочи

На одном из сочинских курортов на группу туристов сошел пласт снега. В результате инцидента ни один из них не пострадал.

Во вторник в районе горнолыжных трасс в Сочи сошел пласт снега, под которым оказалась группа туристов из 6 человек. Об этом сообщает 6 февраля пресс-служба курорта "Газпром Поляна", где и произошел данный инцидент.

"Сегодня во время дневного катания на Лауре произошел сход пласта снега в районе горнолыжных трасс F. Благодаря слаженной работе спасателей все находившиеся на трассе шесть человек были найдены. При природном явлении никто не пострадал"

– пресс-служба курорта

Там отметили, что жизни туристов сейчас ничего не угрожает. Курорт продолжает работать в штатном режиме.